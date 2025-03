«Zu viele Fehler»: VfB hadert nach nächstem Dämpfer

Stuttgart (dpa/lsw) - Torhüter Alexander Nübel und der VfB Stuttgart hadern nach der 1:3 (1:1)-Niederlage gegen den FC Bayern München vor allem mit ihren groben Patzern in der zweiten Halbzeit. In Summe habe man «zu viele Fehler gemacht», meinte Nübel nach der dritten Heimpleite der Schwaben in Serie in der Fußball-Bundesliga. Der mögliche Sprung zurück in die Europapokal-Plätze wurde verpasst. Der Vizemeister, der aus den zurückliegenden sechs Partien nur vier Punkte geholt hat, wähnt sich aber weiter auf dem richtigen Weg.