Kfz-Zulassung

Zulassung von Fahrzeugen vereinfacht

Wer etwa sein Auto umbauen lässt, braucht für die Zulassung ein technisches Gutachten. Bisher wurde das bei einer Extra-Behörde überprüft, wie lautet die neue Regelung?

Die Kfz.-Zulassung wurde in Hessen vereinfacht. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Die Kfz.-Zulassung wurde in Hessen vereinfacht.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zulassung von bestimmten Fahrzeugen ist in Hessen vereinfacht worden. Bei der Neuzulassung von Fahrzeugen, die etwa wegen Auf- und Umbauten keine Betriebsgenehmigung mehr gehabt hätten, könne sich nun ein Behördengang gespart werden, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden mit. Bislang habe das notwendige technische Gutachten bei der Bündelungsbehörde in Fulda oder Marburg separat geprüft werden müssen, dies werde nun von den Zulassungsstellen übernommen. «Wir schaffen die Bündelungsbehörde in Hessen ab. Eine eigene Behörde, die vorhandene TÜV-Gutachten noch einmal überprüft – sozusagen ein TÜV-TÜV – das kann weg», erläuterte Entbürokratisierungsminister Manfred Pentz (CDU).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EU-Behörde empfiehlt abermals Zulassung von Alzheimer-Arznei
Antikörper gegen Alzheimer

EU-Behörde empfiehlt abermals Zulassung von Alzheimer-Arznei

In Deutschland leben mehr als eine Million Menschen mit Alzheimer. Einigen wenigen davon könnte das Medikament Lecanemab helfen. Das Mittel steht nun vermutlich kurz vor der Zulassung.

28.02.2025

Verkehr

Kontrollen: Zulassungsverstöße bei ausländischen Fahrzeugen

22.11.2023

Verbraucher

Bundestag, Kfz-Zulassung und TV: Das bringt der September

Für viele Energiekunden und Autokäufer gibt es im September gute Nachrichten: Eon senkt die Preise, und Kraftfahrzeuge lassen sich digital anmelden. Im neuen Monat laufen aber auch einige Fristen aus.

01.09.2023

Verbraucher

Bundestag, Kfz-Zulassung, TV: Das bringt der September

Für viele Energiekunden und Autokäufer gibt es im September gute Nachrichten: Eon senkt die Preise, und Kraftfahrzeuge lassen sich digital anmelden. Im neuen Monat laufen aber auch einige Fristen aus.

28.08.2023

Pforzheim

Polizei überprüft Tuningszene: Viele Verstöße

12.06.2023