Zulassung von Fahrzeugen vereinfacht
Wer etwa sein Auto umbauen lässt, braucht für die Zulassung ein technisches Gutachten. Bisher wurde das bei einer Extra-Behörde überprüft, wie lautet die neue Regelung?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zulassung von bestimmten Fahrzeugen ist in Hessen vereinfacht worden. Bei der Neuzulassung von Fahrzeugen, die etwa wegen Auf- und Umbauten keine Betriebsgenehmigung mehr gehabt hätten, könne sich nun ein Behördengang gespart werden, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden mit. Bislang habe das notwendige technische Gutachten bei der Bündelungsbehörde in Fulda oder Marburg separat geprüft werden müssen, dies werde nun von den Zulassungsstellen übernommen. «Wir schaffen die Bündelungsbehörde in Hessen ab. Eine eigene Behörde, die vorhandene TÜV-Gutachten noch einmal überprüft – sozusagen ein TÜV-TÜV – das kann weg», erläuterte Entbürokratisierungsminister Manfred Pentz (CDU).