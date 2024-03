250 Strohballen geraten auf einem Feld bei Schriesheim in Brand

Schon wieder haben auf einem Feld bei Hirschberg 250 Strohballen gebrannt - dabei mussten die Feuerwehren in Hirschberg erst im Januar 300 brennende Strohballen löschen. Im Laufe des Sonntagmorgens kam es auf dem Feldgebiet östlich der Bundesautobahn 5 (BAB5) zwischen Schriesheim und Hirschberg-Leutershausen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Auslöser waren 250 in Brand geratene Strohballen. Die freiwillige Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten vor Ort, ein Herunterbrennen der Strohballen konnte jedoch nicht verhindert werden. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die Brandursache ist aktuell noch Teil der laufenden Ermittlungen.