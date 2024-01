350 Teilnehmer bei AfD-Demonstration in Heppenheim

Am Tag der deutschlandweiten Bauernproteste hatte auch die AfD in Heppenheim zu einer Kundgebung aufgerufen. Am Montagabend gegen 17.30 Uhr fanden sich rund 350 Demonstranten - so Angaben der Polizei - zunächst am Graben ein. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie: „Ohne Haarp und Chemtrails keine Klimakrise“, „Stopp der unkontrollierten Zuwanderung“, „Wie lange willst du noch meckern? Werde aktiv“, „Politikversagen - Der Bürger zahlt“, „Ampel hau ab!“ oder "Ohne EZB keine Inflation!" Relativ wenige hatten die Kritikpunkte der Landwirte zum Thema wie etwa „Niemand soll es vergessen, Bauern sorgen für das Essen.“ Einer schwenkte eine Norwegen-Fahne.

Rede von Norbert Taufertshöfer

Hauptredner Norbert Taufertshöfer, 2023 Landratskandidat der AfD, wehrte sich gegen „Versuche, die AfD zu kriminalisieren“, kritisierte das „Riesen Drama“, das gemacht worden sei um die Blockade der Fähre mit Minister Robert Habeck an Bord. Klimakleber dürften nach Belieben agieren, so seine These.

Taufershöfer vergleicht die AfD mit Gandhi

Die Deutschen hätten den Ruf, nicht sehr demonstrierfreudig zu sein, doch „in den letzten Tagen haben wir die Regierenden dieses Landes eines Besseren belehrt“, so der AfD-Redner. Man müsse jetzt „nicht mehr neidisch auf andere Länder“ wie etwa Frankreich blicken. Er zeigte sich überzeugt davon, dass die AfD in der Lage sei, „das Ruder herumzureißen“. Sein Vorredner hatte zuvor das Handeln der AfD mit den Taten Gandhis verglichen.

Keine Landwirtschafts-Demo

Unter denen, die zum Graben gekommen waren, waren auch einige, die zunächst gedacht hatten, dass auch das eine Demonstration der Landwirte sei. „Ich habe das nicht geahnt, dass hier die AfD das Regiment führt“, so ein Mann, der das Geschehen kopfschüttelnd verfolgte. Zwei Gegendemonstranten hielt ein „FCK AfD“-Banner hoch. Warum sie das taten? „Die Bauern können demonstrieren, aber dieser Protest sollte parteilos sein“, so einer der beiden. Ein anderer Beobachter meinte: „Es ist eine Schande, dass diese Partei als Trittbrettfahrer auf den Bauernprotest mit aufspringt und dann die gesamte Protestwelle als ihren Erfolg hinstellt, dabei steht in deren Parteiprogramm, dass sie gegen jegliche Subventionen sind.“

Lieder gegen die Ampel

Demonstranten skandierten immer wieder: „Die Ampel muss weg.“ Es wurden Lieder gesungen mit Texten wie "Keiner mag die Ampel". „Ich würde die AfD nie wählen, ich laufe hier mit, dass die nicht an die Macht kommen“, versuchte eine Frau den beiden Gegendemonstranten zu erklären. „Wir werden alle verarscht von der Ampel“, so ein anderer.