Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde die Scheibe eines in der Mannheimer Straße geparkten Audis eingeschlagen und Bargeld in Höhe von 4.000 Euro gestohlen. Das Geld befand sich in einem Portemonnaie unter dem Deckel der Mittelkonsole. Die unbekannten Täter hinterließen die Geldbörse auf dem Beifahrersitz und flüchteten.