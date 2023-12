50-jähriges Jubiläum des Jugendzentrums Hemsbach

Als die Jugendlichen rund um Gerhard Fromm im Jahr 1973 mit der Gesinnung an die Stadt Hemsbach herantraten, einen Jugendtreff zu gründen, hätten wahrscheinlich die wenigsten damit gerechnet, dass dieser ein halbes Jahrhundert später Jubiläum feiern würde. Angefangen hatte es in den frühen 70ern mit einem Treffen in einem Nebenraum des Ratskellers. Dort trugen die Jugendlichen um Fromm den Gemeinderäten ihre Idee eines Jugendtreffs außerhalb der evangelischen Kirche und der Pfadfinder vor. Prompt wurde ein Verein gegründet und die Stadt stellte Räume unter der Hebelschule zur Verfügung. Dort blieb das Jugendzentrum (Juz) auch, ehe es im Jahr 2019 die neuen, etwa 350 Quadratmeter großen, Räumlichkeiten in der Tilsiter Straße bezogen.

Heute ist Lars Aschemann Leiter des Jugendzentrums, das nicht mehr als Verein fungiert, sondern im Laufe der Jahre die Stadt Hemsbach als Träger für sich gewann. So ließ es sich Bürgermeister Jürgen Kirchner nicht nehmen, bei den Jubiläumsfeierlichkeiten am Samstag persönlich Worte an die zahlreich erschienen Weggefährten zu richten. Für Kirchner sei dieses Jubiläum durchaus etwas Außergewöhnliches. In den meisten Gemeinden gebe es nämlich keinen Jugendtreff, der fast durchgängig über diesen Zeitraum die Türen für Kinder und Jugendliche immer geöffnet hatte. So habe das Jugendzentrum über die Jahre hinweg seinen Platz im Hemsbacher Gemeindewesen gefunden und leiste darüber hinaus hervorragende pädagogische Arbeit.

Lob für langjährigen Leiter

Kirchner erwähnte lobend den langjährigen Leiter des Zentrums Gerhard Winkenbach, der seinem Nachfolger Aschemann große Fußstapfen hinterlassen habe. Das Jugendzentrum liegt Kirchner auch persönlich am Herzen, da der studierte Sozialpädagoge dort zwischen 1984 und 1991 selbst tätig war. Aber auch im Gemeinderat gebe es meist eine seltsame Einigkeit, wenn es um die Unterstützung für das Juz geht, berichtet der Bürgermeister. Er sieht in dem Jugendtreff eine Institution, die bestehen bleiben müsse. Auch die Arbeit, die das Team um Aschemann verrichte, sei immer vielfältiger geworden, und so müssten sich die Sozialpädagogen immer flexibel auf die Bedürfnisse der Jugend eingehen.

Auch in der Aufgabe, Generationen zusammenzubringen, leiste das Team hervorragende Arbeit. „Hemsbach darf stolz auf das Juz sein, das auch noch mindestens 50 weitere Jahre bestehen soll“, betonte der Bürgermeister.

Besonders freute ihn aber altbekannte Gesichter bei der Feier zu sehen. Wie etwa das von Günther Friedel, der während seines Studiums im Jugendzentrum Praktika absolvierte und Mitinitiator der Ferienspiele ist, die bis heute fester Bestandteil des Hemsbacher Ferienprogramms sind. In seiner Ansprache pflichtete Aschemann Bürgermeister Kirchner bei und zeigte sich überwältigt von der Hilfe, die die Stadt Hemsbach leiste. Er ist seit 15 Jahren im Juz tätig ist und leitet es seit dem Jahr 2010. Von der anfangs spartanischen Ausstattung in der Hebelschule bis zu den hellen und freundlichen Räumlichkeiten in der Tilsiter Straße sei es ein langer Weg der ständigen Anpassung gewesen. „War das Juz einst ein Ort, um Freunde zu treffen, stehe heute eher die Suche nach Zusammenhalt und Geborgenheit im Vordergrund“, berichtet Aschemann. Dass eine so kleine Stadt wie Hemsbach einen Jugendtreff über 50 Jahre lang unterstützt, zeichne die Gemeinde aus.

Bedeutende Unterstützung

Stadträtin Antje Löffel sieht in der Arbeit des Jugendzentrums eine bedeutende Unterstützung für die Heranwachsenden, sei es doch eine prägende Zeit für Jugendliche. Das Juz sei ein Ort, an dem man ernst genommen werde – eine Bereicherung für das Leben der Jugendlichen.