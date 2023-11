72-Jährige schlägt Räuber in die Flucht

Am Freitagabend betrat er gegen 17.45 Uhr ein Schreib- und Spielwarengeschäft in Dossenheim und forderte die 72-jährige Ladenbesitzerin zur Herausgabe von Bargeld auf. Dabei bedrohte er sie mit einem spitzen Gegenstand. Entgegen der Vorstellung des noch immer unbekannten Täters bewaffnete sich die Geschädigte mit umher liegenden Dekoartikeln ihres Ladens und warf diese in dessen Richtung. Mit entsprechender Gegenwehr hatte der Täter wohl nicht gerechnet, weshalb er die Örtlichkeit fluchtartig und ohne Raubgut zu Fuß wieder verließ.