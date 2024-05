86-Jährige bei Wohnungsbrand in Viernheim verstorben

Eine 86-Jährige ist bei einem Wohnungsbrand in der Viernheimer Mainstraße am Mittwochabend verstorben. Wie die Polizei mitteilt, standen gegen 21 Uhr die Wohnung in der Mainstraße und der dazugehörige Balkon im zweiten Obergeschoss in Brand. Obwohl die Seniorin noch während der Löscharbeiten aus den Flammen gerettet werden und umgehend ärztlich versorgt wurde, verstarb sie noch an der Einsatzstelle.