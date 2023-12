Adventssingen markiert Abschied vom Grundschulpavillon

Kinder lernen schnell

Erzieherin Sabine Bottesch hatte übrigens den kleinen Singkreis zum Abschied aus dem Pavillon organisiert. Mit dem Lied „Die Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski wurden die Eltern lautstark begrüßt. Leiterin Horstfeld freute sich schon jetzt auf die neuen Räumlichkeiten im Gemeindezentrum. Am 8. und 9. Januar rücken die Umzugshelfer an, ehe am 10. Januar dann offiziell die neuen Räume bezogen werden, kündigte sie an: „Wir sind schon mega gespannt.“