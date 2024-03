Älteste Oberflockenbacherin verrät ihr Lebensmotto

Sie wohnt direkt am Wanderweg zum Eichelberg, am Fuße von Weinheims höchstem Berg. Dort am Waldrand im Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach ist die Luft klar und frisch. Sicher hat das dazu beigetragen, dass Mathilde Zumsteg jetzt gesund und munter 103 Jahre alt geworden ist. Nach einem Sturz und einem kurzzeitigen Pflegeaufenthalt ist die älteste Bürgerin Oberflockenbachs und drittälteste Bürgerin von ganz Weinheim sogar wieder auf dem Wege der Besserung.

Älteste Oberflockenbacherin jubelt für Borussia Dortmund

Als die hochbetagte Jubilarin am Montag ihre Oberflockenbacher Ortsvorsteherin Heide Maser und Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just begrüßte, saß sie am Kaffeetisch wie aus dem Ei gepellt: das weiße Haar frisch frisiert, eine Stola um die Schultern, mit wachem Blick. Mit dem fußballbegeisterten Rathauschef fachsimpelte sie sogar über die Bundesliga, die sie über den Fernseher verfolgt. Sie jubelt allerdings für Borussia Dortmund; die Bayern (Justs Lieblingsmannschaft) mag sie indessen nicht so sehr.