Es gibt politische Themen, da rückt die Bundeshauptstadt plötzlich ganz nah an die eigene Kommune. Deshalb, weil die Entscheidungen, die im Reichstagsgebäude gefällt werden, unmittelbar die eigene Lebensrealität verändern. Die Gesundheitspolitik ist so ein Bereich, bei dem man von Weinheim aus auf einmal den Platz der Republik sehen kann. Und so hatten sich Alexander Föhr (CDU) und Joachim Bader bei ihrem Treffen in der Zweiburgenstadt einiges zu erzählen. Krankenhausreform, Pflegermangel, ambulante Gesundheitsversorgung: In einem Rundumschlag grasten der Bundestagsabgeordnete und der Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald die Themen ab, die sowohl den Menschen in Berlin als auch in Weinheim auf den Nägeln brennen.

Keine Klein-Klein-Lösungen

„Wir brauchen mehr Beinfreiheit und keine Klein-Klein-Lösungen“, formulierte Bader eingangs seinen Wunsch an das stellvertretende Mitglied im Gesundheitsausschuss. Das tat er auch mit Blick auf die große Frage der Stunde, wie eine ambulante Gesundheitsversorgung zukünftig noch in der Fläche funktionieren kann. Im regionalen AOK-Gebiet, in dem etwa 20 000 Weinheimer versichert sind, gebe es die zwei großen Ballungszentren Mannheim und Heidelberg. Außerhalb der Städte gehe es sehr schnell in ländliche Bereiche und Strukturen über. „Es gibt das eine oder andere, das wir neu denken müssen“, stellte der AOK-Geschäftsführer fest.

AOK-Geschäftsführer Joachim Bader: „Es gibt das eine oder andere, das wir neu denken müssen."

Das gelte insbesondere für den ersten Ansprechpartner für Patienten: ihren Hausarzt. Das Bild des guten Landarztes, der seinen Patienten bei Anruf 24/7 an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung steht und sich um alle Belange kümmert, gehört der Vergangenheit an. Da waren Bader und Föhr sich einig. Andere Lebensmodelle rücken an dessen Stelle. Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben spielt eine zunehmend wichtigere Rolle. Mit Blick auf die wachsende Zahl von Ärztinnen sagte Föhr: „Sie erheben zu Recht einen Anspruch darauf, Kinder bekommen zu wollen.“

Work-Life-Balance bei Ärzten?

Unterm Strich: Immer mehr Mediziner haben den Wunsch, im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Hier werden medizinische Versorgungszentren an Bedeutung gewinnen, war sich Joachim Bader sicher. In solchen arbeiten ambulante (Fach-)Ärzte und Kräfte aus unterschiedlichen Gesundheitsbereichen Hand in Hand. Darüber hinaus gelte es, die telemedizinischen Möglichkeiten zu nutzen. Also einen Arzt beispielsweise zunächst digital zu konsultieren, bevor dieser entscheidet, ob es notwendig ist, den Patienten persönlich zu sehen.

Zur stationären medizinischen Versorgung forderte AOK-Chef Bader, dass Bund und Länder bei der Krankenhausreform zur nächsten Stufe kommen sollen, um den Kliniken Finanzsicherheit zu geben: „Sie müssen sich jetzt einigen und die Türe öffnen für bereits vorhandene Potenziale.“ Er plädierte dafür, bei den Vorhaltepauschalen den „Druck rauszunehmen“. Diese sollen Kliniken künftig Geld für das Angebot, das sie vorhalten, kompensieren (Stichwort: Qualität). Bislang erhalten sie für Behandlungen jeweils eine Fallpauschale (Stichwort: Quantität), mit der etliche Häuser durch gestiegene Löhne und Kosten nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können.

Bezahlung ist nicht alles

Mit dem Bereich Pflege kamen Bader und Föhr zum nächsten großen Block. „Das Thema schlägt immer wie ein Blitz in Familien ein“, so der AOK-Geschäftsführer. Die erste Frage, die sich Angehörige von plötzlichen Pflegefällen stellten: Wohin kann ich mich wenden? Plätze im Heim sind rar. In Weinheim sind alle drei Residenzen voll (wir haben berichtet). Hier und da gibt es freie Betten – aber die Pfleger fehlen. Woher also die Fachkräfte nehmen?

Foto: Marco Schilling

Ein fairer Lohn sei wichtig. Bundestagsabgeordneter Föhr glaube jedoch nicht, dass mehr Geld allein das Problem löse. Stattdessen nennt er die Stichworte Arbeitsbelastung, Planbarkeit des Berufsalltags und mehr Freizeit. Natürlich spielte die Gewinnung von Kräften aus dem Ausland ebenso eine Rolle. Die „gigantische Bürokratie“ und die Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Abschlüssen behinderten hier Fortschritte. „Klar ist aber auch, dass wir nicht nur Menschen auf den Stationen haben können, die die Sprache nicht sprechen“, betont Alexander Föhr.

Wiedereinführung der Zivis

So müsse die Politik im eigenen System schauen, wo sie noch nachhaken könne. In diesem Zusammenhang plädierte der CDU-Politiker für die Wiedereinführung einer Dienstpflicht: „Je mehr ich mich mit Menschen aus dem Sektor unterhalte, je mehr gelange ich zu der Überzeugung, dass wir wieder Zivis brauchen.“ Für Pflegeheime seien sie eine wichtige Ressource. Oftmals hätten sich junge Menschen am Ende ihres Zivildienstes dazu entschlossen, in ihrer Einrichtung zu bleiben und dort eine Ausbildung zu beginnen.

Jedoch bedürfe es nicht immer einer solchen. „Gerade in sozialen Berufen gibt es unheimlich viel Potenzial“, sagte er und protestierte gegen die Auffassung, dass dort nur ausgebildete Fachkräfte tätig werden könnten. Föhr erzählte von seinem Praktikum im Heim und davon, wie er einen Pfleger beim Wechseln der Windel einer bettlägerigen, stark dementen Frau unterstützte. Im Grunde habe er ja nicht viel gemacht: geholfen, sie zu stützen. Ihre Hand gehoben. Blickkontakt gehalten und mit ihr geredet.

Im Nachgang habe ihm der Pfleger aber erzählt, wie die Routine der Morgentoilette üblicherweise abläuft. Ohne zwei weitere helfende Hände, die Frau mit dem Blick zur Wand, vermutlich nicht wirklich wissend, was passiert, während der Pfleger von hinten die Windel wechselt.

Bürgergeld nicht kostendeckend