Ahornstraße in Weinheim gesperrt

Wegen einer kurzfristig zu behebenden Störung an einer Versorgungsleitung (Stadtwerke) wird die Ahornstraße in Weinheim in Höhe der Hausnummer 56 am Dienstag und Mittwoch in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Aussage der Baufirma werden dem Linienbusverkehr, der Müllabfuhr sowie Rettungsfahrzeugen die Durchfahrt ermöglicht.