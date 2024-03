Kommende Straßensperrungen in der Weinheimer Innenstadt

Wie die Stadt Weinheim am heutigen Freitag mitteilte, muss die Luisenstraße in Höhe der Parkplatzreihe am 26.03.2024 wegen einer Aufgrabung im Straßenbereich für einen Tag voll gesperrt werden. Der Parkplatz A1 ist von der Schulstraße aus direkt anfahrbar. Von der B3 aus führt die Umleitung über die Hildastraße, Sophienstraße und Schulstraße. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer, die von der Schulstraße aus zur B3 möchten, führt über die Bahnhofstraße.