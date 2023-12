Albert-Schweitzer-Schule: „Einzug steht nicht unmittelbar bevor“

Während am Werner-Heisenberg-Gymnasium Aufregung herrscht, weil die Stadt das Schulgelände als Standort für eine Flüchtlingsunterkunft ins Auge fasst, bringt das Thema der Unterbringung von geflüchteten Menschen auch einige Anwohner in Weinheims Weststadt in Wallung. Hintergrund ist der Umbau der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule, in deren Nordflügel aktuell Wohnraum geschaffen wird für 90 Flüchtlinge, oder vielmehr die Informationspolitik der Stadtverwaltung.