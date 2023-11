Albrecht Lohrbächer kündigt Rücktritt als Vorsitzender an

Ehrung in der Synagoge

In einer Feierstunde haben Vorstand und Mitglieder ihren langjährigen Chef, einen evangelischen Theologen, Kenner der jüdischen Kultur und Religion mit Beziehungen zu jüdischen Menschen und Einrichtungen in Deutschland und Israel, für seine Arbeit geehrt. Die Mitglieder im Vorstand, Marita Spicka, Sabine Prisslinger, Karin Stempfle und Peter Pfliegensdörfer haben zur Vereinsgeschichte eine Präsentation erstellt.

Bestimmung als Erinnerungsstätte

Der Förderverein besteht seit dem Jahr 1984. Damals war Lehrerin Margret Richter Vorsitzende. Sie war Dokumentarin der Geschichte der Hemsbacher Bürger jüdischen Glaubens und Netzwerkerin zu Überlebenden und Nachfahren der 1940 deportierten Hemsbacher Juden. Lohrbächer fungierte zu dem Zeitpunkt als Vereinskassier. Jüdische Gottesdienste sind nach dem Jahr 1938 in der Synagoge nicht mehr gefeiert worden. „Mit Initiative und unermüdlichem Wirken hat Albrecht Lohrbächer mit seinem Verein aber zu Formaten von Bedeutung verholfen, wie beispielsweise den ,Stolpersteinen‘ im Ort“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Prisslinger zählt die bislang mindestens 150 Tage der offenen Synagoge auf, zu denen in der Anfangszeit 1000 Besucher kamen. Friedhofsführungen, christlich-jüdischer Dialog, Lesungen, Vorträge, Gedenkveranstaltungen, bedeutende Konzerte mit jüdischer Musik, Projekte wie die Friedhofs-Baumfällarbeiten per Helikopter 2021, wie zuletzt die Studienfahrt nach Gurs sorgten für Begegnungen mit einstigen jüdischen Mitbürgern Hemsbachs und deren Nachfahren bei deren Besuchen in Hemsbach.

Hoher Besuch in Hemsbach

Unter den großen Namen aus Kultur, Medien und Politik, die in rund 40 Jahren in der Synagoge waren, sind unter anderem Ralph Giordano, „Hitlerjunge Salomon“ Sally Perel, Ignatz Bubis, Avi Primor (1996 als israelischer Botschafter), Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Esther Schapira und Georg Hafner, Götz Aly, KZ-Überlebende Liesel Binzer, Giora Feidman, Hilde Domin, Die Drei Kantoren, Markus Weber, Gilad Abby und der Deutsche Kammerchor.

Bürgermeister Jürgen Kirchner bestätigt Lohrbächer in einer per Video eingespielten Botschaft, Großartiges für die Erinnerungskultur geleistet zu haben, und bescheinigt ihm bei der Gewinnung von Nachwuchs und der Regelung seiner Nachfolge eine glückliche Hand.

Baumgärtner neuer Vorsitzender

Lohrbächer gibt sich mit dem, was er erreicht hat, in seinem Wort an das Publikum allerdings eher pessimistisch. Er vermisst realen Erfolg seiner Arbeit gegen Antisemitismus. Er sieht die ihn besorgende Stimmungslage gegen Juden in Deutschland und die augenblickliche Kriegslage in Israel.