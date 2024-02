Alle Scheiben herausgetreten

Sportlich war’s ein voller Erfolg für den SV Waldhof: 1:0 gewannen die Fußballer am 20. Dezember gegen Drittliga-Konkurrent 1860 München. Den Werkstatt-Meistern der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) ist das Spiel aber nicht deshalb in Erinnerung geblieben – und schon gar nicht in guter: Fußball-Fans zerlegten an diesem Abend insgesamt acht Bahnen so sehr, dass diese im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren. Die RNV beziffert den Schaden alleine an diesem Abend auf mehrere zehntausend Euro.