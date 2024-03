Amtsgericht Weinheim verhandelt Cybergrooming-Fall

In die Falle getappt

Mit dieser als „Cybergrooming“ bezeichneten Masche war auch ein Mann unterwegs, der sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Weinheim verantworten musste. Der 33-Jährige hatte über eine Chat-Plattform Kontakt zu einem zwölf Jahre alten Mädchen aufgenommen. Dabei gab er an, selbst erst 18 Jahre alt zu sein. Was er nicht wusste: Hinter dem Profil von „Pauli“ steckte mitnichten eine Zwölfjährige, sondern eine Beamtin des Landeskriminalamtes (LKA) Nordrhein-Westfalen, das gezielt nach Straftätern in solchen Foren sucht.