Aus dem Brief des Angeklagten Jasir M. an das Landgericht Mannheim geht ein wenig Reue hervor. Körperhaltung und Mimik bieten während der Verlesung jedoch keine Einblicke in die innere Gefühlswelt des 24-Jährigen. Er muss sich wegen versuchten Mordes vor dem Schwurgericht verantworten. Am Freitagmorgen war der Prozessauftakt. Seit einigen Jahren lebt der gebürtige Afghane in Deutschland. Zuletzt war er in einer Asylunterkunft in Weinheim wohnhaft.