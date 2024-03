Angriff in Schriesheim: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf junge Frau

Eine 24-jährige Frau aus Schriesheim wurde am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf ihrem Weg nach Hause in der Schönauer Straße von einem unbekannten Mann attackiert. Der Täter zog an ihr, stieß sie und brachte sie mit einem Tritt zu Fall, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein zufällig vorbeikommendes Paar eilte ihr zur Hilfe. Durch ihr lautes Schreien wurde der Angreifer vertrieben und floh in Richtung Talstraße. Die Absichten des Mannes bleiben unklar.