Anna Sophie Born aus Weinheim gewinnt „Theo“-Schreibwettbewerb

Sie hatte den Text nicht für den Berlin-Brandenburgischen Preis für Junge Literatur „Theo“ geschrieben – und gewann ihn trotzdem. Das Schreiben ist aus Anna Sophie Borns Leben nicht mehr wegzudenken. Trotz ihres Psychologiestudiums in Konstanz nimmt die Weinheimerin regelmäßig an Schreibwettbewerben teil. „Ich habe eine Liste in meinem Handy“, sagt sie.

Der Literaturpreis ist nach dem deutschen Schriftsteller Theodor Fontane benannt. Der Verein „wortbau“ erstellt aus den Einsendungen eine sogenannte Longlist mit 30 bis 40 Texten. Die Hauptjury ernennt aus den Autoren dann den Jahrgang des „Theos“, der zu einem Workshop-Wochenende eingeladen wird. Weitere zwanzig Teilnehmer dürfen sich über einen Buchgutschein freuen. Dieses Jahr wurden die besten Texte zum Thema „Spuren“ gesucht.

Preisverleihung in Potsdam

Born konnte in diesem Jahr mit ihrem Text „Zerfurchte Welt“ überzeugen und den Preis gewinnen. Mit den anderen 14 Workshopteilnehmern wurde sie in der Potsdamer Staatskanzlei ausgezeichnet. „Die Preisverleihung war wirklich sehr schön und für mich auch eine gute Gelegenheit, meinen Text noch einmal vorzulesen“, erzählt die Studentin. Ihr Werk schrieb Born bereits im Jahr 2022. „Es war das Ende der Corona-Pandemie und gleichzeitig auch meiner Schulzeit. Ich habe mich damals oft gefragt: Wie kann ich Spuren in der Welt hinterlassen?“, beschreibt sie die Idee hinter dem Text.

Das erste Mal in Berührung mit Schreibkunst kam die junge Frau 2017. Über die Kulturakademie der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg nahm sie an einem zweiwöchigen Literaturworkshop in Marbach teil. Gemeinsam mit 19 anderen Jugendlichen beschäftigte Born sich dort intensiv mit dem kreativen Schreiben. Dabei wurden sie von den Autoren Nadja Küchenmeister und Matthias Göritz betreut.

Abitur am WHG

Nach ihrem Abitur am Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium vor zwei Jahren entschied sich Born, durch zwei Praktika einen näheren Einblick in das Schreiben im Berufsleben zu bekommen. Zunächst unterstützte sie drei Monate lang den Kunstanstifter Verlag in Mannheim und erhielt Einblicke in den Alltag von Verlegern und Lektoren.

Born absolvierte auch ein weiteres Praktikum am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, da sie sich für den wissenschaftlichen Aspekt von Sprache interessierte. „Allerdings habe ich gemerkt, dass das gar nichts für mich ist. Das eigene Schreiben kam für mich zu kurz“, erklärt sie.

Bewusste Entscheidung

Die Entscheidung gegen einen Bachelor im Kreativen Schreiben traf Born bewusst. „Ich wollte etwas mit mehr lebenspraktischem Inhalt studieren. Denn ich weiß auch, dass die Kreativbranche in der Realität sehr hart sein kann“, begründet sie. Die junge Frau schließt es allerdings nicht aus, sich nach ihrem Psychologie-Studium bei einem Literaturinstitut zu bewerben.