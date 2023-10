Wenn die Gemeinde in der letzten Zeit ein Sanierungsprojekt anpacken will, werden sofort Millionenbeträge aufgerufen. Allein der Neubau der Trainingshalle, die Sanierung der Sachsenhalle und das neue Energiekonzept für Hallen und Grundschule in Großsachsen kosten über 16 Millionen Euro. Die Sanierung des Parkplatzes am Sportzentrum hätte eine Million Euro gekostet und wurde daher vor wenigen Tagen „eingedampft“.