Anzahl, Kosten und Standorte: Alles, was Du zum Parken in Weinheim wissen musst

Nun ist die Schranke geschlossen: Das Parkhaus an der Weinheim Galerie wird ab sofort für voraussichtlich drei Monate gesperrt. Auch der Lindenparkplatz in der Grundelbachstraße (direkt gegenüber der Parkhausausfahrt) ist in diesem Zeitraum betroffen. Zahlen müssen die Kunden ist dieser Zeit zwar nicht, doch eine Alternative kann ihnen von Contipark-Seite auch nicht angeboten werden.

Dafür weist das Rathaus auf ein umfangreiches Parkangebot von immerhin 1300 Stellplätzen hin. Gerade die diversen Tiefgaragen, das war vonseiten der Stadt in der Vergangenheit immer wieder zu hören, werden relativ wenig genutzt. Besucher der City und Innenstadt-Parker will die Verwaltung deshalb in das Parkhaus „B3“ am Schlossberg-Areal umlenken. Das Parken am Schlossberg, so Kern, habe den Vorteil, dass dieses Schlossberg-Areal (mit dem REWE-Supermarkt) über einen Steg direkt mit der Fußgängerzone verbunden ist. Ganz können die 145 wegfallenden Stellplätze dort jedoch mit 90 Parkflächen nicht ausgeglichen werden. Doch Autos können auch an anderen Stellen abgestellt werden. Bei fast allen Angeboten ist die erste Stunde kostenlos.

Die Preise unterscheiden sich auf den acht Parkplätzen und fünf Parkhäusern kaum. Das liegt wohl auch daran, dass sich ein großer Teil von ihnen in der Hand des Berliner Unternehmens Contipark befindet.

Die Faustregel beim Zahlen lautet also: Nach der kostenlosen Stunde zahlen Autofahrer 30 Cent pro halbe Stunde – höchstens jedoch 7 Euro. Es gibt jedoch Abweichungen. Ausgerechnet das Ausweich-Parkhaus am Schlossbergareal ist zum Beispiel nur für 30 Minuten kostenlos. In der Tiefgarage im Atrium müssen Fahrer etwas tiefer in die Tasche greifen: Hier kostet es ab der zweiten angefangenen Stunde 2 Euro je 60 Minuten. Geöffnet haben die zur Verfügung stehenden Stellplätze übrigens täglich 24 Stunden. Einzige Ausnahme stellt die C3 Tiefgarage Burgenpassage dar, die von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet hat und an Sonn- und Feiertagen geschlossen hat.

Darüber hinaus steht folgende Anzahl an Plätzen im jeweiligen Parkhaus beziehungsweise auf dem jeweiligen Parkplatz zur Verfügung:

Der Parkplatz Luisenstraße hat 40 Stellplätze (A1). Der Parkplatz Tiefgarage Bismarckstraße verfügt über 38 Stellplätze (A2). Die Tiefgarage Atrium bietet 56 Stellplätze (A3). Das Parkhaus Weinheim Galerie hat 110 Stellplätze und ist von März bis Juni 2024 wegen Sanierung geschlossen (B1). Der Parkplatz Lindenplatz verfügt über 45 Stellplätze und ist von März bis Juni 2024 wegen Sanierung geschlossen (B2). Das Parkhaus Burgengarage (Schlossbergterrasse) bietet 90 Stellplätze (B3). Die Tiefgarage Karlsberg verfügt über 120 Stellplätze (C1). Der Parkplatz Institutstraße bietet 56 Stellplätze (C2). Die Tiefgarage Burgenpassage hat 44 Stellplätze (C3). Der Parkplatz Schlosspark verfügt über 37 Stellplätze (D1). Der Parkplatz Rathaus/Schloss bietet 34 Stellplätze (D2). Der Parkplatz Marktplatz/Hermannshof hat 58 Stellplätze (D3). Der Parkplatz Museum verfügt über 48 Stellplätze (D4).

Des Weiteren bewirbt die Stadt im Moment auch mit Plakaten und einer Homepage ihr Stadtbus-Angebot, das insbesondere die Innenstadt sehr gut erschließt. Haltestellen befinden sich zum Beispiel in der Bahnhofstraße, am Dürreplatz, in der Institutstraße und ebenfalls am Schlossberg (dort ist dann sogar ein Umstieg in den City-Bus möglich). Am Dürreplatz vor der Weinheim-Galerie befindet sich außerdem eine VRN-Next-Bike-Station.