Asiatische Hornisse: Riesiges Nest in Weinheimer Garten

Noch summt und brummt es um das Hornissennest im alten Kirschbaum der Familie Eberhardt in der Weinheimer Birkenstraße. Wie ein riesiger, filigraner Kokon hängt es in einer Höhe von rund zehn Metern. „Faszinierend“, findet Fred Eberhardt und blickt hinauf. Doch bei aller Bewunderung für die Schaffenskraft der Natur, es hilft nichts: Das Nest muss weg, oder zumindest die rund 1000 Insekten, die darin leben.

Ziel: Verbreitung eindämmen

Zehn Stiche auf einmal

Der Stachel ist länger

Zwei Nester also in einem Garten. Da fing Fred Eberhardt an, zu recherchieren. Schnell war klar, um welches Insekt es sich handelt. Also holte er sich Rat beim Imkerverein Weinheim, der ihm empfahl, sich beim Regierungspräsidium Karlsruhe zu melden. Das schickte jetzt Schädlingsbekämpfer in die Weststadt.