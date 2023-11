Auch auf Linie 5 fahren bald weniger Züge

In den Gemeinderäten entlang der Linie 5 der RNV (früher OEG) wird gerade mehr oder weniger heftig über die steigenden Verluste und die damit verbundenen Mehrkosten für die Anrainerkommunen diskutiert.

Jetzt gibt es eine weitere schlechte Nachricht für die Fahrgäste der Straßenbahn: Ab 17. Dezember soll auch hier ein Stabilisierungskonzept umgesetzt werden. Mit anderen Worten: Es fahren weniger Züge in längeren Abständen. Das geht aus einer umfangreichen Antwort der RNV auf eine Anfrage dieser Redaktion hervor. Über Einzelheiten werde man rechtzeitig informieren.

„Zu Recht beklagen die Fahrgäste aktuell Fahrtausfälle bei der RNV“, schreibt eine Sprecherin: „Das ist nicht nur für die, die an einer Haltestelle stehen und warten, zu Recht ärgerlich, sondern auch für uns als Verkehrsbetrieb.“ Viele Mitarbeiter hätten sich in den vergangenen Monaten und Jahren angestrengt und verausgabt, „damit die RNV ihrem Anspruch weiter gerecht wird“.

Man habe lange versucht, das in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsene Angebot „unter schwierigen Umständen aufrechtzuerhalten und für all unsere Fahrgäste ein pünktliches, verlässliches und angenehmes Fortbewegungsmittel zu bieten“. Unter anderem seien der Einsatz von Fahrern aus der Verwaltung sowie mehrere operative Sofortmaßnahmen und Mehrbelastung an Ruhetagen erfolgt. „Jetzt geht das aber nicht mehr“, heißt es von dem Betreiber, der ab Montag, 27. November, sein Fahrtenangebot im Busbereich „gezielt anpassen und teilweise reduzieren“ wird.