Auch in Weinheim sterben immer mehr Menschen einsam

Immer mehr Menschen sterben einsam und ohne dass sich Angehörige um ihre Bestattung kümmern können. Oft fehlt auch das Geld, um selbst für die Beerdigung aufkommen zu können. Bei sogenannten „Sozialbestattungen“ ist die Kommune in der Pflicht. Für die Friedhofsverwaltung in Weinheim sind diese Beisetzungen aber viel mehr als reine Verpflichtung, sondern ein Zeichen würdevoller Pietät nach dem Tod.

Bereits 2021 wurde deshalb ein eigenes Grabfeld geschaffen, in dem Menschen ohne Angehörige oder ohne Familie, die die Beisetzung finanzieren kann, eine letzte Ruhestätte finden können. Ein Eichenstamm auf dem rund 110 Quadratmeter großen Grabfeld bietet Platz für die Plaketten, auf denen die Namen und das Geburts- und Sterbejahr der Verstorbenen verewigt sind.

Das Leben anderer berührt

Gemeinsame Aktion

Gemeinsam mit seiner evangelischen Kollegin Pfarrerin Ute Haizmann regte Dauer deshalb die ökumenische Gedenkfeier an, die Freunden, Bekannten und Nachbarn die Möglichkeit bietet, sich von einem Menschen zu verabschieden, der ihnen nahestand oder den sie auch nur aus der Ferne kannten. Im Weinheimer Rathaus traf die Idee auf offene Ohren, auch wenn zur Einäscherung jetzt noch die Kosten für die Trauerhalle, die musikalische Umrahmung und das Geleit zum Grab kommen.

Die Kirchengemeinden stellen ohnehin keine Rechnung. „Ein Dienst der Nächstenliebe“, so nennt es Pfarrerin Haizmann, die das Projekt bereits in ihrer Kirchengemeinde an der Peterskirche vorgestellt hat und von großer positiver Resonanz berichten kann. „Das Thema haben viele Menschen gar nicht auf dem Schirm“, sagt sie. Dabei sei das Bedürfnis nach dem Abschiednehmen groß, selbst wenn es sich nur um einen entfernten Bekannten handelt.