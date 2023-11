Auf A659: Sprinterfahrer (50) rammt Rettungswagen mit Patientin

Plastikteile flogen herum

Durch die herumfliegenden Plastikteile wurde zu allem Überfluss noch die Motorhaube eines 49-jährigen VW-Fahrers beschädigt. Die Höhe des hier entstandenen Sachschadens kann die Polizei derzeit noch nicht benennen. Der Rettungswagen, welcher ohne Sondersignal unterwegs war, transportierte zum Unfallzeitpunkt eine Patientin in ein Krankenhaus. „Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt“, so die Polizei. An dem Daimler entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 25 000 Euro. Der Rettungswagen wurde ebenfalls beschädigt.