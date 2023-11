Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Renault Trafic und sein 18-jähriger Beifahrer befuhren die linke Fahrspur der BAB5 in Richtung Norden. Auf Höhe Weinheim fuhr der Renault einem Daimler-Benz, vermutlich aus Unachtsamkeit, hinten auf. Der 55-jährige Daimlerfahrer wurde hierbei nicht verletzt. Die beiden Insassen des Renault wurden beide leicht verletzt. Sie nahmen vor Ort ärztliche Hilfe in Anspruch. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Dieser war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Daimler entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Er war noch fahrbereit. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es während der Zeit der Unfallaufnahme nicht.