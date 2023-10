Ausstellung "Schicksalstag 9. November" eröffnet

Dem Gedenken an diese kuriose Überschneidung hat der Arbeitskreis „Ehemalige Synagoge Leutershausen“ nun eigens die Ausstellung „Schicksalstag 9. November“ gewidmet. Am Freitag wurde diese mit einer Vernissage im Hirschberger Rathaus eröffnet. Dr. Michael Penk, Vorsitzender des Arbeitskreises, eröffnete die Veranstaltung. Dabei stützte er sich auf die Werke des Künstlers Bernd Gerstner, die illustrieren, worum es geht. Gerstners Gemäldereihe zeigt, ähnlich wie Schnappschüsse, einzelne Aspekte der schicksalhaften Tage.

Ein spannendes Thema

So gelang es ihr, insgesamt 14 Künstler mit ganz unterschiedlichen Ideen zu gewinnen, die auch auf der Vernissage fast vollständig anwesend waren. Neben Gemälden sind auch Skulpturen und Fotografien in der Ausstellung vertreten. Der Gemeinde Hirschberg dankte Penk für die „außerordentlich hilfreiche“ Bereitstellung der Räumlichkeiten im Rathaus.

Grußworte des Bürgermeisters

Mit einem Grußwort richtete sich auch Bürgermeister Ralf Gänshirt an das Publikum, das wegen des großen Andrangs teilweise stehend den Worten der Redner lauschen musste. Gänshirt sieht die „Kunst als Vermittlerin des Unaussprechlichen“. Aufgrund all der Ereignisse sei der 9. November wahrlich ein Tag von geschichtlicher Bedeutung. Auch der Gegensatz zwischen dem Mauerfall und der Reichspogromnacht, die eine Zäsur des Schreckens darstelle, fasziniert den Bürgermeister. Die Kunstwerke der Ausstellung verstünden es, den Betrachter auf unterschiedlichsten Ebenen zu erreichen.

Musikalisches Rahmenprogramm

Am 3. November findet die Veranstaltung „Lyrik trifft Musik“ in der Ehemaligen Synagoge statt. Am 9. November, anlässlich der Reichspogromnacht, eine Gedenkveranstaltung mit Vortrag von Konstantin Groß.

Am Freitag, den 10. November, zeigt der Arbeitskreis im Olympia-Kino den Film „Haymatloz“. Die Finissage findet am 25. November wieder in der Rathausgalerie statt, in der die Ausstellung auch in der Zwischenzeit zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden kann.