Auto stößt in Schriesheim mit der OEG zusammen

Das war passiert: Der Mann fuhr mit seinem Opel vom Gelände der Schriesheimer ARAL-Tankstelle an der B3 auf die Landstraße und kollidierte, vermutlichweil er unachtsam war, mit der zeitgleich passierenden Straßenbahn, die in Richtung Weinheim unterwegs war. So schildert es die Polizei in einer Pressemitteilung. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die betroffene Straßenbahn trug ebenfalls einen Sachschaden von circa 2000 Euro davon. Beide Fahrzeuge blieben trotz des Unfallgeschehens fahrbereit.