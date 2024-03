Autofahrer rammt in Schriesheim ein Kind und flüchtet

Was war passiert? Der Unbekannte war am Montag gegen 18.20 Uhr in der Weinheimer Straße in Schriesheim unterwegs. Ein 12-jähriger Junge fuhr auf seinem Fahrrad hinter dem Lieferwagen her. In Höhe der Einmündung zur Plöck bremste der Autofahrer plötzlich ab und fuhr rückwärts. Dabei übersah er den Jungen und touchierte diesen, sodass dieser zu Boden stürzte und sich dabei verletzte. Der 12-Jährige machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug, versuchte den Gepäckträger des Fahrrads zurechtzubiegen und entfernte sich von der Örtlichkeit, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.