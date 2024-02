Baden-Württembergische Literaturtage in Ladenburg

In diesem Jahr präsentiert die Stadt Ladenburg gemeinsam mit dem Verein vielerorts – Literatur in Ladenburg vom 7. bis 16. Juni die 41. Baden-Württembergischen Literaturtage. Zehn Tage lang wird Ladenburg zum Treffpunkt für Kultur- und Literaturinteressierte weit über die Region werden.

Ladenburger Literaturtage

Die Konzeption der Baden-Württembergischen Literaturtage baut auf den erfolgreichen Ladenburger Literaturtagen der vergangenen Jahre auf und möchte landesweit ein Beispiel geben, dass Literatur in all ihren Facetten Menschen an ganz unterschiedlichen Orten anspricht und einlädt. Bundesweit bekannte und namhafte Autorinnen und Autoren werden ebenso wie Nachwuchsautorinnen und -autoren in Höfen, Gärten und an anderen zauberhaften Orten ihre Werke präsentieren.