Badesaison 2024 in und um Weinheim: Wann geht es los?

Das Warten auf sommerliche Temperaturen ist hoffentlich bald vorbei. Auch wenn der März mit Sonnenstrahlen bislang zurückhaltend war, steht die Badesaison 2024 in Weinheim, Hemsbach und im Odenwald bereits in den Startlöchern. Wann öffnen die Frei- und Strandbäder in der Region? Wie viel kostet der Eintritt? Was ist neu?

Weinheim

Strandbad Waidsee

Das Strandbad am Waidsee in Weinheim wird in der diesjährigen Badesaison an Christi Himmelfahrt die Tore öffnen. Der Feiertag fällt dieses Jahr auf den 9. Mai. Die dafür nötigen Vorbereitungen sind schon in vollem Gange. Schwimmmeister Markus Hester ist täglich vor Ort und kümmert sich um die Arbeiten an den Grün- und Außenanlagen sowie kleine Renovierungen.

Neben einigen neu gepflanzten Bäumen wird es außerdem noch eine kleine Neuerung geben. Und zwar kommt mit der Eröffnung ein neues System von Abfallbehältern, das eine bessere Mülltrennung ermöglichen soll - dieses soll in der nächsten Zeit ausführlicher vorgestellt werden.

Die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant: 4 Euro kostet eine Tageskarte für Erwachsene.

Foto: Stadt Weinheim Im Waidsee Weinheim gibt es Angebote für Kinder, an einem Schwimmkurs teilzunehmen.

Waldschwimmbad TSG Weinheim

Sobald es an drei aufeinanderfolgenden Tagen wärmer als 27 Grad ist, öffnet das Waldschwimmbad der TSG Weinheim. Planmäßig soll das zwischen dem 1. und 17. Mai der Fall sein. Auch die Vorbereitungen laufen schon, unter anderem werden die Pflasterwege im Bad instand gesetzt. Der Preis für eine Tageskarte wurde nicht erhöht und bleibt somit bei 5 Euro für Erwachsene.

Heddesheim

In Heddesheim wird erst Anfang April mit den Vorbereitungen auf die Saison begonnen - denn anders als in den Freibädern muss im Badesee Heddesheim ja kein Wasser eingelassen werden. Geöffnet werden soll die Freizeitanlage ebenfalls am 9. Mai. Die Eintrittspreise werden etwas angehoben. So zahlt ein Erwachsener nun 5 Euro für eine Tageskarte.

Dafür bekommen die Gäste einiges geboten. Und zwar feiert der Badesee Heddesheim 2024 sein 50-jähriges Bestehen. Zwischen dem 29. Juli und 3. August wird es eine Jubiläumswoche mit Aktionen der beteiligten Vereine und Partner geben. Unter anderem bietet die Volkshochschule Heddesheim ein Yoga Morgen-Programm an. Am 2. August wird eine "H2O Fun und Action Poolparty" für Kinder organisiert und am 3. August findet ein Sommerfest am See mit der Bürstädter Band "The Groove Generation" statt. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf weitere Aktionen von Vereinen und Kiosken und andere Kleinattraktionen freuen.

Foto: Blim / Gemeinde Heddesheim Der Heddesheimer Badesee von oben

Schriesheim

Bereits seit Anfang März kümmert sich die Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Waldschwimmbad (IEWS) um die Aufbereitung des örtlichen Freibads in Schriesheim. Sprich: Erneuerung der Sonnensegel, Sanierungen an Kinderbecken und Eingangsgebäude. Am 1. Mai soll die Saison losgehen. Die Preise werden nicht erhöht: Genauso wie im Vorjahr kostet eine einfache Tageskarte 5 Euro.

Gibt es etwas Neues? Ja. Mit dem Beginn der Badesaison soll der neue Kinderspielplatz auf dem Schwimmbadgelände eingeweiht werden.

Hemsbach

Auch am Wiesensee Hemsbach wird sich bereits auf die kommende Badesaison vorbereitet. Pünktlich zum 1. Mai öffnet das Freibad Wiesensee wieder seine Tore. Ab dem 2. April startet der Verkauf für Familien- und Elternteilkarten im Bürgerbüro Hemsbach. Gewöhnliche Eintrittskarten können über die App "eTicketsHemsbach" erworben werden. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben: 4 Euro bezahlt ein Erwachsener für eine Tageskarte - Abendkarten gibt es ab 17.30 Uhr für 3 Euro.

Birkenau

Der frühe Vogel in Sachen Vorbereitungen auf die Badesaison 2024 ist das Freibad Birkenau. Hier laufen die Arbeiten schon seit Februar. Ziel ist es, Mitte Mai zu öffnen - sofern es die Personalsituation zulässt. Das Schwimmbad sucht nämlich nach wie vor einen zweiten Bademeister. Zudem müssen vor der Öffnung die sanitären Anlagen und das Dach saniert werden. Ob sich die Eintrittspreise verändern, steht noch aus - 2023 kostete eine Tageskarte 3,60 Euro.

Auf neue Attraktionen dürfen sich die Besucher der "alten Lady" dennoch freuen, wenn alles glatt läuft. Die Installation einer Strandbar sowie einer Boulebahn sind in Planung - diese müssen jedoch noch mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt werden. Außerdem erhalten, wie im vergangenen Jahr, Feuerwehrleute im aktiven Dienst freien Eintritt.

Foto: Ernst Lotz Der "alten Lady" fehlt noch ein zweiter Fachangestellter für Bäderbetriebe.

Wald-Michelbach

Das Waldschwimmbad Wald-Michelbach scheint startklar zu sein für den Sommer. Die diesjährige Eröffnung wird wahrscheinlich Anfang Mai stattfinden - das ist wie immer abhängig von den Witterungsverhältnissen. Der Preis für eine Tageskarte bleibt mit 3,50 Euro für Erwachsene unverändert. Dank zweier Bademeister und vielen ehrenamtlichen Helfern der DLRG gibt es in Wald-Michelbach keine besonderen Herausforderungen für die anstehende Saison.

Neuerungen gibt es dieses Jahr auch, begonnen bei der Jahreskarte. Die wird in diesem Jahr als Scheck- und nicht mehr als Papierkarte ausgestellt und kann wie immer im Rathaus erworben werden. Bereits ausgestellte Papier-Jahreskarten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Neuerungen sind eher technischer Herkunft. So werden unter anderem Erneuerungen an der Solaranlage und der Beckenheizung vorgenommen. Des Weiteren wird der Sanitätsraum ausgebaut, das Sonnensegel über dem Babybecken ausgetauscht und es wurde ein neuer Rasenmähroboter angeschafft.

Fürth

Seit Anfang März wird auch in Fürth in Hessen fleißig am Freibad gearbeitet, um sicherzustellen, dass es traditionsgemäß Mitte Mai bereit ist zu öffnen. Über eine mögliche Preiserhöhung wird sich in der nächsten Gemeindevertretersitzung beraten. Zurzeit liegt dieser bei 3,50 Euro für Erwachsene, soll aber womöglich auf 4 Euro angehoben werden. Das wäre für das Weschnitztaler Freibad die erste Preiserhöhung seit 10 Jahren.

Foto: Sascha Lotz Auch im Freibad Fürth freut man sich schon auf die Eröffnung der Badesaison (Archivbild).

Lindenfels

Am 1. März sind die Vorbereitungen für die Badesaison 2024 in Lindenfels gestartet. Zwischen dem 15. Mai und 15. Juni soll das Schwimmbad Lindenfels öffnen. Das hängt davon ab, wann die Arbeiten am bald 60 Jahre alten Freibad abgeschlossen sind.

Auf dem Programm stehen Fliesenarbeiten und Sanierungsmaßnahmen. Dazu muss das Becken abgelassen und gereinigt werden und dann neu befüllt werden. Alleine die Befüllung kann bis zu vier Wochen dauern, da sich das Schwimmbad teilweise aus Quellen speist. Weitere Sanierungen stehen immer mal an, sind aber nicht absehbar.