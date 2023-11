Bahn lehnt zweiten Zugang zum Gelände ab

Die Deutsche Bahn erweist sich einmal mehr als schwieriger Verhandlungspartner. Dies zeigt sich bei der Umgestaltung des Bahnhofsgeländes. Für knapp eine Million Euro will die Gemeinde das 4000 Quadratmeter große Areal neu gestalten. Die Pläne dazu hatte der Weinheimer Landschaftsarchitekt Michael Palm dem Gemeinderat vorgestellt.

Aus der Schotterwüste soll eine ansprechende Anlage mit 40 „Klimabäumen“ werden. Bürgermeister Benjamin Köpfle schwebt dort eine Mobilitätszentrale vor. Zum Konzept gehören auch Parkplätze für E-Fahrzeuge; insgesamt sollen 60 Stellplätze entstehen. Zur Mobilität gehören zudem das Schaffen von überdachten Fahrradabstellboxen und -plätzen sowie für den Fall der Busanbindung ein Warteplatz. E-Ladesäulen für Autos und Räder sind ebenso geplant. CDU-Fraktionssprecherin Dr. Eva Schüßler hakte in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach: „Wann kommen denn die überdachten Fahrradständer?“ Den genauen Zeitpunkt konnte der Rathauschef nicht sagen: „Wir haben den Bauantrag für das Areal gestellt, doch die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.“

Der Gemeinderat gibt sich eine neue Geschäftsordnung und regelt damit das, was schon länger bekannt ist. So finden die Sitzungen nicht mehr freitags, sondern montags statt. Zudem wird es so sein, dass das Gremium rechtsverbindlich über das neue Ratsinformationssystem einberufen wird.