Die gute Nachricht zuerst: Die erste Sperrung der Riedbahn (Mannheim-Biblis-Frankfurt) endet am 22. Januar 2024. Ab diesem Tag halten in Weinheim, Heppenheim und Bensheim wieder Fernverkehrszüge (ICE, IC) der Deutschen Bahn. Der Regionalverkehr fährt nach Standardfahrplan, was aber zum Teil etwas längere Fahrzeiten mit sich bringt, da die Züge wieder an allen üblichen Stationen halten werden.