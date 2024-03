Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber sie mahlen fein. Den Tatort, das ehemalige Kaufland im alten Multzentrum, mag es nicht mehr geben. Das hielt die Strafverfolgung jedoch nicht davon ab, einem 48-Jährigen, der dort eine Straftat begangen hatte, das Handwerk zu legen.

Am Donnerstag wurde einem Mitglied einer siebenköpfigen Bande aus Rumänien der Prozess im Amtsgericht gemacht. Er und seine Komplizen nahmen auf einer Diebestour durch deutsche Supermärkte auch Weinheim ins Visier.

Rückblick: 2014 bekommt der in Frankreich lebende Berufsfahrer Besuch von alten Schulfreunden. Sie schwelgen jedoch nicht nur in Erinnerungen. Der Blick geht nach vorne. Sie haben ihm ein Angebot zu unterbreiten. Denn die alten Kumpels planen einen Streifzug durch deutsche Supermärkte, wo sie Artikel wie Kleidung, Uhren und Kosmetik stehlen wollen.

Er soll den Fluchtwagen fahren

Den 48-Jährigen braucht die Bande als Fluchtfahrer, er wiederum braucht nach seiner Scheidung Geld. Das solle er auch kriegen: Mit seinem Anteil an der Beute winke ihm ein besseres Leben.

Foto: Fritz Kopetzky Der ehemalige Weinheimer Kaufland im alten Multzentrum war das Ziel der Verbrecherbande.

Die Bande macht sich nach Deutschland auf. Kurze Zeit später, es ist der 7. Mai 2014, befinden sie sich auf dem Parkplatz vor dem alten Multzentrum. Rollenverteilung: Während ein Teil den Diebstahl übernimmt, behalten andere Komplizen die Fluchtwege im Auge.

Genau geplantes Vorgehen

Auch werden Bandenmitglieder eingeteilt, um den Ladendetektiv abzulenken und seinen Standort durchzugeben. Über sechs Prepaid-Handys, sogenannte Wegwerf-Telefone, bleiben alle in Kontakt. Auch die beiden Fluchtwagenfahrer, die draußen hinter ihren Steuern bereit sind, den Motor anzuschmeißen und gemeinsam mit ihren Komplizen zu türmen. Der Angeklagte sitzt in einem der zwei Fluchtautos hinterm Steuer.

Die rumänischen Diebe setzten auf eine ungewöhnliche Garderobe: hautenge Fahrradanzüge, über denen sie ihre normale Straßenkleidung tragen. Unter den Polyester stopfen sie alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Schlussendlich erbeuten sie am Tatort Multzentrum 69 Artikel mit einem Warenwert von 5740 Euro. Für den Angeklagten sollen 1000 Euro dabei herausspringen. Er wird sie nie erhalten.

Foto: Fritz Kopetzky Auf dem Parkplatz vor dem Multzentrum wartete der Angeklagte auf seine Komplitzen.

Im Fluchtwagen angekommen, holen sie das Diebesgut aus den knallengen Radleranzügen hervor. Sie packen sie in Müllsäcke, später sollen die Artikel in Kisten nach Rumänien geschickt werden, wo sie auf dem Schwarzmarkt verhökert werden.

Den Dieben auf den Fersen

Der 48-Jährige startet das Fahrzeug. Die Bande macht sich vom Acker. Doch ihr Streifzug blieb nicht unbemerkt. Und schon bald ist die Polizei den Dieben auf den Fersen. Diese kommen nicht weit: Bereits kurz vor Mannheim-Seckenheim werden die Rumänen von der Polizei eingeholt.

Sie werden festgenommen und auf das Weinheimer Revier gebracht. Der 48-Jährige verbringt dort eine Nacht. Schon am nächsten Morgen wird er entlassen. Die Staatsanwaltschaft beantragt damals keinen Haftbefehl. Zumindest nicht unmittelbar, erst nach einigen Wochen.

Foto: Fritz Kopetzky So sah das Multzentrum vor seiner Renovierung im Jahr 2014 aus.

Der Mann fährt also zurück in seine Heimat Rumänien. Dort nimmt er seine berufliche Tätigkeit als Lkw-Fahrer wieder auf. Jahre ziehen ins Land. Dann, im Oktober 2023, führt ihn sein Weg wieder nach Deutschland. Hier rauscht der 48-Jährige in eine Routinekontrolle.

Die Polizisten überprüfen seine Personalien – und stellen fest, dass der Rumäne per Haftbefehl gesucht wird. Er wird verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim gebracht. Für den Angeklagten ist es das erste Mal im Gefängnis, obwohl er bereits mehrfach vorbestraft war. In der JVA wartet er auf seinen Prozess. Bis Donnerstag.

Zurück im Gerichtssaal

Zurück in den Gerichtssaal: Nachdem der Verteidiger des Rumänen im Amtsgericht für seinen Mandanten gesprochen und dabei alle Vorwürfe gegen ihn bestätigt hatte, folgten schon bald die Schlussplädoyers. Die Staatsanwaltschaft rechnete dem Angeklagten positiv an, dass er geständig war und schon mehrere Monate in der Untersuchungshaft hatte verbüßen müssen.

Auf der anderen Seite sah sie aber auch die kriminelle Energie, die in den koordinierten und gut geplanten Diebeszug von 2014 geflossen war. Die Staatsanwaltschaft forderte also eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten, mit der Möglichkeit, diese zur Bewährung auszusetzen.

"Ich bitte Sie, mir eine Chance zu geben“ - der Angeklagte

Der Verteidiger des Angeklagten hielt dagegen, dass sein Mandant nicht richtig in die Bande integriert gewesen sei. Deshalb wich die Forderung des Anwalts von der der Staatsanwaltschaft ab: lediglich ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Vor dem Urteil hatte der Angeklagt selbst das letzte Wort. Seine Dolmetscherin übersetzte eine Entschuldigung: „Es tut mir leid, ich bitte Sie, mir eine Chance zu geben.“

Ähnliche Strafe wie die der anderen Verurteilten

Nach einer kurzen Beratungszeit verkündete Richterin Eva Lösche das Urteil. Der Rumäne bekam eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, mit einer Bewährungsdauer von drei Jahren. Des Weiteren trägt der 48-Jährige die Verfahrenskosten und muss jeden Wohnsitzwechsel den Behörden melden.