Baustelle: Schlossgartenstraße in Weinheim wird saniert

Es ist wohl die prominenteste Bergetappe der Innenstadt: Die Schlossgartenstraße, in Längsrichtung zweigeteilt von einer Reihe alter Platanen. Aber der Straßenbelag ist in die Jahre gekommen, sodass das Tiefbauamt der Stadt jetzt eine Erneuerung des Asphalts in Angriff nimmt. Die Sanierung wird in Abschnitten umgesetzt, sodass die Straße jeweils in einer Richtung befahrbar bleibt. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.