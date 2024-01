Bergsträßer und Odenwälder Liberale stehen zur Ampel

Foto: Fritz Kopetzky

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai verkündete am 1. Januar das Ergebnis der Mitgliederbefragung zur Fortsetzung der Ampelkoalition. Vor einem Jahr war er zu Gast beim Kleinen Dreikönigstreffen der FDP in Hirschberg (Archivbild). Beim nächsten Dreikönigstreffen in Hirschberg spricht am Samstag ab 16 Uhr Michael Theurer, Vorsitzender der FDP Baden-Württemberg, in der Alten Turnhalle in Großsachsen.