Beschmierte Stromverteilerkästen! Waldhof-Fans im Verdacht

Wer in der Weinheimer Nordstadt unterwegs ist, dem sind in den vergangenen Wochen sicherlich die zahlreichen Stromverteilerkästen an den Straßenrändern aufgefallen, die mit blau-schwarzer Farbe – den Vereinsfarben des SV Waldhof Mannheim – beschmiert wurden. Sogar das Waldhof-Logo ist auf manchen Kästen gut zu erkennen.