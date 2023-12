Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Weinheim konnte an der genannten Örtlichkeit einen Volvo mit zwei platten Reifen auf der linken Seite und leichten Beschädigungen an der Stoßstange entdecken. Der mutmaßliche Fahrer und seine Begleitung waren bereits ausgestiegen. Der 62-jährige mutmaßliche Fahrer gab spontan zu, die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs in der Kurve wohl unterschätzt zu haben. Deshalb sei er mit dem Bordstein kollidiert.