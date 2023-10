Bieterduell ums Weinheimer Martin-Luther-Haus

Nach neun Jahren Stillstand bekommt das Martin-Luther-Haus (MLH) womöglich endlich einen neuen Eigentümer, der dem ehemaligen Gemeindehaus wieder Leben einhauchen könnte. Zur Zwangsversteigerung am Amtsgericht Mannheim fanden sich am Donnerstag gleich vier Interessenten ein; drei von ihnen stiegen dann tatsächlich in den Bieterwettstreit ein, als Rechtspflegerin Just das Verfahren um 9.30 Uhr offiziell startete.