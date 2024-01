Blitzeis in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald: Die aktuelle Lage im Überblick

8.56 Uhr - Auto rutscht auf A65 in Leitplanke

Die Lage in der Vorder- und Südpfalz ist bis auf wenige Unfälle ruhig. Wie die Polizei Rheinpfalz mitteilt, rutschte auf der A65 bei Insheim am Morgen ein Auto in die Leitplanke. Nach aktuellen Kenntnissen wurde dabei niemand verletzt.

8.33 Uhr - Lage am Flughafen Frankfurt

Am Frankfurter Flughafen fallen am Mittwoch zahlreiche Flüge aufgrund der Warnungen vor Schnee und Glätte aus. Wie eine Fraport-Sprecherin am Morgen mitteilte, sind von 1047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 annulliert worden. Noch sei unklar, ob weitere hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle. Passagieren empfehle man, sich vorab bei den Airlines über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen.

8.18 Uhr - Feuerwehren sind bereit

Die Feuerwehren in der Metropolregion Rhein-Neckar warnen noch einmal über Social Media die Bevölkerung und stellen sich auf einen einsatzreichen Tag ein. "Wir müssen uns teils auf erhebliche Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr einstellen, schreiben die Wehren.

7.51 Uhr - Leichter Schneefall

Das Unwetter, das der Deutsche Wetterdienst prophezeit hat, lässt auf sich warten. Noch in der Nacht wurde die Warnstufe für die Metropolregion Rhein-Neckar von Lila (höchste Warnstufe) auf Rot (zweithöchste Warnstufe) korrigiert. Auch wenn so manche Wetter-App schon für 6 Uhr Niederschlag vorausgesagt hat, setzt erst um kurz vor 8 Uhr in Weinheim leichter Schneefall ein. Was auffällt: Es sind deutlich weniger Autos unterwegs als sonst - und die, die fahren, tun es mit sichtlicher Vorsicht.

6.15 Uhr - Alles ruhig in der Region