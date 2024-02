Um kurz nach 11 Uhr brach gestern Morgen in Hemsbach, in der dortigen Königshütter Straße, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei befanden sich im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste ein unsachgemäßer "Löschversuch" eines benutzten Teelichtes einen Kleinbrand in der Wohnung einer 87-jährigen Bewohnerin aus.