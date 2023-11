Brandserie vor Pilgerhaus: Tatverdächtige von Polizei ermittelt

Das Rätsel um die Brandserie vor und um das Lützelsachsener Pilgerhaus wurde gelöst. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim auf Anfrage der WNOZ erklärt, wurden die Tatverdächtigen durch Zeugenhinweise ermittelt. Weitere Angaben wollte die Pressestelle nicht machen. Nach Informationen unserer Redaktion liegt das daran, dass es sich bei den mutmaßlichen Zündlern, die wiederholt Müllcontainer in Flammen setzten, um strafunmündige Kinder handelt.

Die wiederholten Brände im Pilgerhaus, eine Einrichtung, in der rund 130 behinderte Menschen leben, hielten die Feuerwehren aus Weinheim sowie Lützelsachsen-Hohensachsen seit Anfang Oktober auf Trab. Die Vorfälle geschahen in immer kürzeren Abständen, schlussendlich brannte es fast täglich. Die jüngsten Einsätze waren am vergangenen Samstag, Sonntag sowie Montag.