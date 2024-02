Bülent Ceylan verrät, wie viel ihm sein erstes Album bedeutet

Für das Album eines Comedy-Stars ist Bülent Ceylans Musik-Debütalbum „Ich liebe Menschen“ erstaunlich ernsthaft. Und auch musikalisch meint es der Heavy-Metal-Fan ernst: In den vielen Uptempo-Nummern der zwölf Titel kann in puncto Härte fast alles passieren. Abgefedert durch melodische Kontraste und zwei gefühlvolle Balladen. Die Produktion von Henning Verlage (Unheilig) und Christian Neander (Selig) ist topprofessionell, aber überwiegend nicht zu glatt. Am überraschendsten vielleicht: Das Mannheimer Bloomaul singt durchgängig Hochdeutsch. Im Interview erklärt der 48-Jährige die enorme persönliche Bedeutung der sehr gelungenen, abwechslungsreichen Platte.