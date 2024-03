Bundesstraße 3 bei Schriesheim nach Unfall gesperrt

Am Dienstag (26. März), um 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 3 ein Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen zusammen, wobei anfangs berichtet wurde, dass es sich um einen Frontalzusammenstoß handelte. Bei der genaueren Untersuchung des Vorfalls kam heraus, dass ein 64-jähriger Mann in einem Opel aus Versehen auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei den BMW einer 43-jährigen Frau seitlich streifte. Zum Glück gab es keine Verletzten, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.