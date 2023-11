Der CDU-Gemeindeverband Birkenau spricht seinem Vorstand das Vertrauen für eine weitere Amtsperiode aus. Die Mitglieder der Christdemokraten aus dem Dorf der Sonnenuhren trafen sich im Clubraum der SKG-Halle in Löhrbach zu zwei inhaltlich getrennten Versammlungen. Zunächst galt es, die Delegierten für den Kreisparteitag zu bestimmen, bei dem es um die Erstellung der Landesliste für die Europawahl im kommenden Jahr geht.

In der ordentlichen Jahreshauptversammlung standen die turnusgemäßen Vorstandswahlen an. Dabei wurde Monika Lübker als Vorsitzende ebenso bestätigt wie ihre Stellvertreter Michael Anthofer und Stefan Roewer. Christel Stadler wurde als Schatzmeisterin wiedergewählt, wie Andreas Helth als Schriftführer. Stephan Bruckner bleibt Mitgliederbeauftragter. Als Beisitzer werden im Vorstand aktiv sein: Ralf Butterman, Ursula Gollan-Aichner, Dr. Ernst Osen, Marc Steinmann, Jörg Stigler, Nicole Stigler und Holger Wilfert. Zu Kassenprüfern gewählt wurden: Simon Dörsam, Wolfgang Freudenberger und Antonio Sattler.

Bericht der Vorsitzenden

In ihrem Bericht als Vorsitzende ging Lübker, die den CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister zu der Veranstaltung begrüßte, auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr ein, das ganz im Zeichen der Landtagswahl gestanden habe. Die CDU Birkenau habe ein gutes Ergebnis erzielt und werde zeigen, dass sich die Bürger auf die hessischen Christdemokraten verlassen könnten, wenn es darum geht, die anstehenden Herausforderungen zu stemmen. Zwei öffentliche Veranstaltungen zur Landtagswahl mit dem Wahlkreiskandidaten seien beim Wochenmarkt durchgeführt worden. „Das war eine gute Sache, die gezeigt hat, dass die Parteien in der Sache streiten, aber auch gemeinsam an einem Strang ziehen können“, sagte Lübker.

Auch die Zusammenarbeit mit der CDU Mörlenbach, mit der gemeinsam eine Straßburgfahrt und ein Besuch des Landtages durchgeführt worden waren, sei gelungen. Dies gelte auch für die Wahlkampfveranstaltung im Mörlenbacher Bürgerhaus, an der alle CDU-Gemeindeverbände aus dem Weschnitztal und aus Gorxheimertal mitgewirkt hatten. Mit der Teilnahme am Birkenauer Weihnachtsmarkt am 16. und 17. Dezember stehe ein weiterer wichtiger Termin vor der Tür, gefolgt von einem geplanten Neujahrsempfang, für den der genaue Termin noch bestimmt wird.

Dieser soll auf Einladung der Gemeinde gemeinsam mit den übrigen Birkenauer Parteien stattfinden. Ebenfalls fest im CDU-Terminkalender eingeplant ist das traditionelle Heringsessen am Aschermittwoch.

Sehr gutes Miteinander

Lübker lobte das sehr gute Miteinander in dem 42 Mitglieder starken Ortsverband und dankte den Parteikollegen für ihr Engagement. Andreas Helth berichtete von den politischen Aktivitäten der CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung, bei denen Themen wie die Kindergärten, das Freibad und die Direktzuweisung von Flüchtlingen im Mittelpunkt gestanden hätten. Helth hob den einstimmig angenommenen Antrag der CDU hervor, ein Beschlusskontrollsystem einzuführen. „Wir werden nun deutlich besser über den Stand der Beschlüsse informiert.“ Ebenfalls auf einstimmige Zustimmung sei der Antrag zur „zeitlichen Streckung“ der Gebührenerhöhung in den Kindergärten getroffen, der den Eltern mitten im Kalenderjahr eine nicht vorhersehbare Belastung erspart habe.

Die CDU habe für die Anmietung der Pension Berghäuser als Flüchtlingsunterkunft gestimmt, auch um Zeit zu gewinnen und die Belegung unter anderem von Vereinen genutzter Räumlichkeiten zu vermeiden. Der Antrag der SPD, keine Kündigung dieser Räumlichkeiten vorzunehmen, sei hingegen abgelehnt worden, da diese Frage in den Verantwortungsbereich des Gemeindevorstandes und nicht in den der Gemeindevertretung falle. Die Beauftragung der Gemeindeverwaltung, die Vereinsförderrichtlinien zu überarbeiten, und die in Auftrag gegebene Prüfung, ob ein Ärztehaus in Birkenau errichtet werden kann, seien weitere wichtige Impulse gewesen, die die CDU in die kommunale Politik eingebracht habe. Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt stehe ein weiteres großes Projekt und damit auch weitreichende Entscheidungen vor der Tür. „Langweilig wird es uns in der Gemeindevertretung nicht“, resümierte Helth.

Meisters Grußworte

Dr. Michael Meister sagte in seinen Grußworten, dass die hessische CDU ein sehr gutes Ergebnis bei den Landtagswahlen eingefahren habe, das der Partei nun die Möglichkeit gebe, entweder mit der SPD oder den Grünen eine Landesregierung zu bilden. Angestrebt werde, so viele Punkte des CDU-Wahlprogrammes wie möglich in Regierungspolitik einzubringen und einen geeigneten Partner für die Umsetzung zu finden. Meister berichtete aber auch von den besonderen Herausforderungen an die Bundespolitik, die durch den Ukrainekrieg und die militärische Reaktion Israels auf den Terrorangriff der Hamas verursacht würden. Meister kritisierte, dass die Bundesregierung von ihrer angekündigten „Zeitenwende“ in der deutschen Sicherheitspolitik bislang nur wenig umgesetzt habe.