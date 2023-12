Chako wühlt in der Weihnachts-Kruschdkischd

Eigentlich liebt er das schrecklich-schöne Weihnachtsfest mit seinem Glanz, seinem ständig dudelnden „All I Want For Christmas“, der etwas trocken geratenen Gans und der beleidigten Tante. Und da Christian „Chako“ Habekost, der am Mittwochabend in der ausverkauften Stadthalle gastierte, die „Pälzer Gosch“ mindestens genauso liebt, hat er für den Titel seines aktuellen Weihnachtsprogrammes das Wortspiel „Goschpelshow“ entdeckt. Dass Weihnachten neben seiner lieblichen Bedeutung auch aus ziemlich vielen Lügen besteht, das deckt der Chako, natürlich nicht ohne ein Augenzwinkern, an diesem Abend auf.

Foto: Fritz Kopetzky Mit dem Schneemann auf Du und Du.

Da ist zum Beispiel die Sache mit der Maria und dem Heiligen Geist. „Was glaawe Sie, warum der Josef uff de Krippebilder immer so grimmisch guckt?“ oder das ständige „Dreaming Of A White Christmas“. Obwohl man doch froh ist, wenn man am ersten Weihnachtsfeiertag – noch völlig verkatert „vum schlechte Gliewoi“ – nicht um fünf Uhr durch den kehrenden Nachbarn geweckt wird, der noch das letzte halbe Zentimeterchen zu einem akkuraten Häufchen zusammenkratzt. Und dann das Dilemma mit den Geschenken, wenn die Mutter den 37. Wollschal auspackt und der Vater nach dem Ausprobieren des neuen Milchaufschäumers erst einmal unter die Dusche muss.

„Singende Engelscher“

„Das mit den falschen Geschenken haben uns die drei Könige eingebrockt“, meint Chako. „Die kamen erstens einmal unangemeldet zur Geburtstagsfeier und dann noch zwei Wochen zu spät. Und was das Härteste war, die brachten dem armen Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe statt eines gescheiten Kinderbettes oder eines Paares Birkenstock-Sandalen.

Um dem ganzen Weihnachtsärger vorzubeugen, machen Chako und seine Frau Britta Anfang November mit den Verwandten eine „Power-Point-Weihnachts-Menü-Vorbesprechung“, bei der auch die ganzen Intoleranzen und Allergien durchgekaut werden. Besonders gerne denkt Chako an das Weihnachten seiner Kindheit zurück. An die „Kruschdkischd“, die aus dem Keller geholt wurde. Wo dann neben Lametta, Sternen und Kugeln das 50 Jahre alte Kerzenkarussell „aus der Ostzone“ zum Vorschein kam mit „denne singende Engelscher“ und ihrem leicht debilen Gesichtsausdruck.

Fans liegen ihm zu Füßen

Spätestens dann liegen die Fans „ihrem“ Chako sprichwörtlich zu Füßen, nicken zustimmend oder hauen sich vor Lachen auf die Schenkel, wenn er wieder einmal eine typische Weihnachtssituation schildert, wie sie wohl jeder alle Jahre wieder erlebt. Dazwischen sagt er auch mal brav ein Weihnachtsgedicht auf oder singt einen Christmas-Song, in den die Zuschauer mit einstimmen. Als der E-Gitarrist Stefan Kahne auf die Bühne kommt, erlebt das begeistert mitklatschende Publikum die alte Weise „Ihr Kinderlein kommet“ als Bluesfeuerwerk der Extraklasse.

Und da Chako festgestellt hat, dass, im Gegensatz zu seinen früheren Weihnachtsprogrammen, Politik und Gesellschaft vor Genderwahn und Political Correctness geradezu triefen, lässt er es sich nicht nehmen, das Weihnachtswunderland mit einem Schuss beißender Satire zu übergießen. Bei der Erzählung von seinem „Fort Laramie“, das er als kleiner Junge zu Weihnachten bekam, lässt er die Begriffe „Cowboy und Indianer“ besonders genüsslich auf der Zunge zergehen, ähnlich wie er die Konsistenz der leckeren Sarotti-Mohr-Schokolade schildert.

Für die Figur des Santa Claus hat er eine Idee: Wäre im Zuge der Gleichberechtigung jetzt nicht auch mal eine „Sandra Claus“ an der Reihe – vielleicht mit hübschen Netzstrümpfen zu den schweren Pelzstiefeln? Doch Chako, der promovierte Germanist, liebt nicht nur sein „Woinachtsfeierwerk“. Er mag auch die testosterongesteuerte Knallerei an Silvester.

Nicht so gerne denkt er allerdings an jenes Silvester vor 50 Jahren zurück, an dem er auf dem heimischen Balkon seine Knallerbsen ploppen ließ und dabei neidvoll auf den Nachbarjungen blickte, der sein halbstündiges flammendes Inferno abbrannte.

15 Jahre Abstinenz

Viele langjährige Chako-Fans kennen und lieben ihn: den Reverend. Nach 15 Jahren hat Chako den charismatischen Baptistenprediger aus dem Archiv geholt. Im Gospelgewand mit ausgebreiteten Armen ruft er der „Gemeinde“ in seinem pfälzischen Denglisch ein „Hosiana, all miteinaner“ zu und meint, dass der „Lord very zerknirscht“ wegen all der Weltkrisen sei. Sein Gebet heißt deshalb: „Friede, Freude, Hawwedampfnudel“.