Das Land fordert von vielen Kleinunternehmen und Soloselbständigen die Corona-Soforthilfen zurück – und das sorgt für Frust. Die Friseure beispielsweise machten ihrem Ärger deshalb Anfang der Woche Luft (wir haben berichtet). Sie sind nicht die einzigen, die sich von der Politik verschaukelt fühlen. Denn die Rückzahlungsforderungen der L-Bank gingen auch an andere Berufsgruppen, zum Beispiel an die Einzelhändler. Auch Sebastian Kerner, Inhaber von Herrenmode Englert in der Zweiburgenpassage soll bis Ende Januar einen großen Batzen zurückzahlen.