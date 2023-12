Danziger Straße ab heute gesperrt

„Weihnachtsgeschenke“ für zwei Laudenbacher Straßen: Teilabschnitte der Danziger und der Uhlandstraße erhalten eine neue Asphaltdecke. Die Sanierungsarbeiten im Bereich zwischen der Tilsiter und der Schillerstraße beginnen am Montag, 4. Dezember und werden nach einer Winterpause Mitte Januar fortgesetzt. Zusätzlich zur neuen Asphaltdecke erhält die Danziger Straße neue, barrierefreie Übergänge an Kreuzungen, neue Leerrohre und neue Kappen für die Gas- und Wasserversorgung. In der Uhlandstraße ist der Abschnitt zwischen der Danziger Straße und der Sackgasse betroffen. Die Erneuerung lässt sich die Gemeinde rund 196 000 Euro kosten.

Leerrohre für Glasfaser

Viel Geld, wie der Gemeinderat bei seinem einstimmigen Beschluss im Oktober feststellte, das aber an dieser Stelle gut in Infrastruktur angelegt sei – auch, um noch größere Schäden zu einem späteren Zeitpunkt zu verhindern. Rissbildung und eine kaputte Asphaltoberfläche machen die Sanierung notwendig. Die beauftragte Firma richtet die Baustelle in dieser Woche ein und beginnt mit Erd- und Verlegearbeiten von Kabelleerrohren zur Querung in den Einmündungsbereichen. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 22. Dezember, an.