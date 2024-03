Wer vorher noch nicht hungrig war, wird es definitiv beim Betreten der Bäckerei des Bäckermeisters, Konditors und Brot-Sommeliers Michael Kress in Weinheim. Hier treffen Herzblut, Leidenschaft und hochwertige Zutaten aufeinander. Und heute steht ein ganz besonders Rezept auf dem Plan: die Sommertagsbrezel.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seit über 15 Jahren backt die Bäckerfamilie Kress die traditionelle Sommertagsbrezel für den Sommertagszug in Weinheim. Neben dem großen Hefegeflecht verschwimmen die Dimensionen – daneben sehen die Bleche mit Broten aus wie Brötchen. Stolze fünfeinhalb Kilogramm Hefeteig werden vom Chef persönlich zu einer Brezel verarbeitet. „Der Grundteig erreicht eine Länge von knapp drei Metern, wenn ich ihn fertig gerollt habe“, erklärt Kress und fügt lachend hinzu: „Es ist viel anstrengender, als es aussieht. Man muss den Teig schon gut bearbeiten, damit man ihn später in so eine schöne Form bringen kann.“

30 Bilder 30 Bilder Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Foto: Thomas Rittelmann Der Schneemann führt den Weinheimer Sommertagszug an, der auch durch die Bahnhofstraße führt. Knapp 3000 Menschen nahmen im Jahr 2023 teil. Die Zugaufstellung erfolgt traditionell entlang der Grundelbachstraße und vor der Peterskirche. Große Spannung vor dem Abmarsch: Vor der Peterskirche und entlang der Grundelbachstraße formierten sich die Gruppen für den Umzug. Beim Heimat- und Kerweverein Alt-Weinheim hatte es ein kleiner Zugteilnehmer besonders gemütlich. Er saß in einem Leiterwagen. Musikgruppen dürfen bei dem Weinheimer Großereignis traditionell nicht fehlen. Der Schneemann führt den Sommertagszug in Weinheim an. Von Strih-strah-stroh über "Winter ade" reichten die Stücke, die die Musikgruppen beim Weinheimer Sommertagszug spielten. Der Heimat- und Kerweverein Alt-Weinheim präsentiert beim Weinheimer Sommertagszug die Schönheit der heimischen Trachten. Kinder sitzen beim Weinheimer Sommertagszug in einem Leiterwagen. Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim präsentierte sich gut gelaunt und kunterbunt. Der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just ist beim Weinheimer Sommertagszug natürlich auch mit dabei. Der Kindergarten Schatzinsel aus der Weinheimer Nordstadt nahm ebenfalls am Weinheimer Sommertagszug teil. "Die Kälbchen sind los" war das Motto der Kita Kuhweid im Jahr 2023. Viel Applaus erhielt der Kindergarten St. Marien beim Weinheimer Sommertagszug auch in der Bahnhofstraße. Kinder und Erwachsene des Kindergartens Sternschnuppe winken den Zuschauern fröhlich zu. Als Burgfräulein und Ritter waren die Kinder der Zweiburgenschule Weinheim verkleidet. Die Pestalozzischule war mit mehr als 300 Teilnehmern die größte Gruppe beim Weinheimer Sommertagszug. Mit Gebrüll begrüßten die Woinemer Löwen beim Sommertagszug den Frühling. Die kleinen Gärtner beim Sommertagszug Weinheim repräsentierten den Kindergarten Kindernest. Blumen, Schmetterlinge und jede Menge gute Laune prägten die Gruppe der Landfrauen Weinheim. Weinheims kleinste Grundschule, die Grundschule am Apfelbach in Rippenweier, durfte natürlich beim Sommertagszug nicht fehlen. Die Lebenshilfe Weinheim hatte ihren Wagen beim Weinheimer Sommertagszug mit vielen Luftballons geschmückt. Mit selbstgebastelten Blumen zogen die Schüler der Friedrich-Grundschule die Blicke beim Weinheimer Sommertagszug auf sich. Da steht er noch ganz unbeschadet: Der Schneemann wartet im Weinheimer Schlosspark darauf, verbrannt zu werden. Tausende Zuschauer warten im Weinheimer Schlosspark darauf, dass endlich der Schneemann verbrannt wird und der Winter Geschichte ist. Gleich geht's los: Tausende Zuschauer haben sich im Schlosspark versammelt, um den Schneemann brennen zu sehen. Wir sind bereit: Die Sommertagsbrezel gut verpackt, brav hinter dem Absperrband - aus Sicht der Kinder kann es jetzt losgehen mit der Schneemannverbrennung. Na endlich: Der Schneemann geht im Schlosspark Weinheim in Flammen auf. Das wird natürlich mit dem Handy gefilmt und fotografiert. Winter ade: Der Schneemann wird im Weinheimer Schlosspark ein Raub der Flammen.

Aus drei weiteren Hefesträngen entsteht ein geflochtener Zopf, den der Bäckermeister geschickt auf der noch rohen Brezel befestigt. Vor dem Backen kommt dem Reifeprozess eine besondere Bedeutung zu. „Der Teig braucht Ruhe, um sich zu entspannen und seine Form zu behalten.“

Foto: Sigrid Koch Michael Kress formt die Sommertagsbrezel.

Fast sechs Kilo wiegt die Sommertagsbrezel

Im gebackenen Zustand wird die Sommertagsbrezel fast sechs Kilogramm wiegen. Keine leichte Aufgabe für den Brezelträger Simon Pflästerer. Auf die Frage, was die Brezel so stabil macht, hat Michael Kress eine klare Antwort: „Es kommt auf das Gewicht an. Das Gewicht muss genau stimmen, damit die Brezel nicht bricht, außerdem muss sie gut durchgebacken werden.“

Foto: Sigrid Koch Die Bäckerei Kress in der Weinheimer Nordstadt.